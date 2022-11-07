رغم سياستها المتشددة.. الصين تسجل إصابات متزايدة بكورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية (الاثنين 7-11-2022) عن تسجيل 5643 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السادس من نوفمبر تشرين الثاني، من بينها 569 إصابة مصحوبة بأعراض و5074 بدون أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 4610 إصابات من بينها 588 ظهرت عليها أعراض و4022 بدون أعراض.

ولم تسجل البلاد وفيات جديدة لتظل الحصيلة عند 5226.

وحتى السادس من نوفمبر تشرين الثاني سجل بر الصين الرئيسي 264123 إصابة بفيروس كورونا مصحوبة بأعراض.

وأظهرت بيانات الحكومة المحلية أن العاصمة الصينية بكين سجلت 41 حالة مصحوبة بأعراض و18 بدون أعراض، مقارنة مع 43 حالة مصحوبة بأعراض وست حالات بدون أعراض في اليوم السابق.

وأفادت هيئة الصحة المحلية أن مدينة شنغهاي، المركز المالي للبلاد، لم تسجل أي إصابات مصحوبة بأعراض مثل اليوم السابق، في حين رصدت حالتين بدون أعراض، مقابل خمس حالات في اليوم السابق.

وسجلت شنتشن، مركز التكنولوجيا بجنوب الصين، أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا، مقابل حالتين في اليوم السابق.

وقالت السلطات في مدينة قوانغتشو، التي تقع أيضا في جنوب الصين، إنها سجلت 122 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض و1813 إصابة بدون أعراض. وتم تسجيل 66 إصابة مصحوبة بأعراض و1259 إصابة بدون أعراض في اليوم السابق.