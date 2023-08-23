رغم عقوبات أميركا.. إيران تعتزم زيادة إنتاجها من النفط

أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي أنّ إنتاج بلاده من النفط الخام سيصل إلى 3.4 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول، رغم استمرار العقوبات الأميركية، وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم الأربعاء.

وقال الوزير إنّ “إنتاجنا الحالي من النفط الخام يبلغ 3.3 مليون برميل يوميًا، وبحلول نهاية سبتمبر سيرتفع إلى 3.4 مليون”.

وأعلنت إيران في وقت سابق من هذا الشهر أنّ صادراتها النفطية تجاوزت 1.4 مليون برميل يوميًا، مدعومة بصورة أساسية بالمبيعات إلى الصين.

فيما يذكر أنّ الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب انسحب عام 2018 من اتفاق نووي مع طهران، وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية التي انخفض إنتاجها من النفط الخام إلى 2.4 مليون برميل يوميًا في المتوسط عام 2021.