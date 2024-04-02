رغم عمليات جني الأرباح والمخاطر المرتبطة بالين.. المؤشر نيكي يغلق مرتفعا

أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعا اليوم الثلاثاء 2 نيسان /أبريل الجاري، وتجاوز مستوى 40 ألف نقطة لفترة وجيزة قبل أن تتبدد بعض المكاسب بفعل عمليات جني الأرباح ومخاطر تدخل السلطات اليابانية من أجل الين.

وأنهى المؤشر نيكي اليوم مرتفعا 0.1 بالمئة عند 39838.91 بالمئة.

وصعد المؤشر نحو 19 بالمئة هذا العام متجاوزا مستوى 40 ألف نقطة إلى مستويات قياسية الشهر الماضي، إلا أن عمليات جني الأرباح زجت به إلى أدنى مستوى في أسبوعين أمس الاثنين.

وتمكن سهم فاست ريتيلينج مالكة العلامة التجارية يونيكلو من التمسك بزيادة 0.1 بالمئة، بينما فقد سهم تويوتا موتور مكاسب مبكرة ليغلق منخفضا 0.2 بالمئة.

أما سهم طوكيو إلكترون عملاقة معدات تصنيع الرقائق فقد حافظ على المكاسب وصعد 3.4 بالمئة.

وتلقت الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا دفعة قوية من نظيراتها الأمريكية مع استمرار جنون الذكاء الاصطناعي في تعزيز مؤشر قطاع أشباه الموصلات الأمريكي.

وزاد سهم صانعة معدات اختبار الرقائق ليزرتك 1.9 بالمئة، وسجل سهم سومكو منتجة السيليكون الذي يستخدمه مصنعو أشباه الموصلات أفضل أداء وارتفع 4.4 بالمئة.

وإلى جانب جني الأرباح، أدى استمرار مخاطر تدخل السلطات لحماية العملة اليابانية في الحد من المكاسب، مع استمرار تداول الين بالقرب من 151.72 للدولار.

وقال وزير المالية الياباني شونيشي سوزوكي اليوم الثلاثاء إنه لا يستبعد أي خيارات للرد على تحركات العملة غير المنضبطة.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا منخفضا 0.25 بالمئة عند 2714.45 نقطة.