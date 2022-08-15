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رغم فتح الموانئ.. صادرات الحبوب الأوكرانية تتراجع 46%

منذ ساعة واحدة
سفينة تحمل حبوبًا أوكرانية في البحر الأسود (رويترز)

سفينة تحمل حبوبًا أوكرانية في البحر الأسود (رويترز)

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أفادت وزارة الزراعة الأوكرانية الاثنين 15 آب، بأن صادرات الحبوب الأوكرانية تراجعت 46 في المئة على أساس سنوي، لتصل إلى 2.65 مليون طن حتى الآن في موسم 2022-2023.

وارتفعت صادرات الحبوب لموسم 2021-2022 الذي انتهى في 30 حزيران 8.5 في المئة إلى 48.5 مليون طن مدفوعة بالصادرات القوية قبل غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير شباط.

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بداية الحرب بسبب إغلاق موانئها على البحر الأسود التي تعد طريقًا رئيسيا للتصدير، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.

وفي نهاية يوليو تموز، فُتحت ثلاثة موانئ على البحر الأسود بموجب اتفاق توصلت إليه موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.

وأتاح هذا الاتفاق تصدير مئات الآلاف من أطنان الحبوب الأوكرانية إلى المشترين.

    المصدر :
  • رويترز

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