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رغم قرار السعودية وروسيا زيادة خفض الإنتاج.. أسعار النفط تتراجع 1%

منذ ساعتين
التنقيب عن النفط

التنقيب عن النفط

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انخفضت أسعار النفط واحدا بالمئة الاثنين بعد أن تغلبت المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي واحتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية على قرار السعودية وروسيا زيادة خفض إنتاجهما في أغسطس\آب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت واحدا بالمئة أو 76 سنتا لتبلغ 74.65 دولار للبرميل عند التسوية بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.2 بالمئة أو 85 سنتا إلى 69.79 دولار.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) الاثنين أن المملكة ستمدد خفضها الطوعي لإنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا شهرا آخر ليشمل أغسطس\آب، مضيفة أن الخفض الطوعي قد يمتد إلى ما بعد ذلك.

وفي موسكو، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن روسيا، التي تسعى إلى تشديد إمدادات الخام العالمية وتعزيز الأسعار بالتنسيق مع السعودية، ستخفض صادراتها النفطية بواقع 500 ألف برميل يوميا في أغسطس\آب.

    المصدر :
  • رويترز

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