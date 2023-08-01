رغم مساعي الحدّ من حرق المصاحف.. لا تغييرات كبيرة على قوانين حرية الرأي في السويد

أكدت السويد اليوم الثلاثاء، أنّها لا تعتزم إجراء تغييرات كبيرة على قوانين حرية الرأي، لكنّها جددت القول إنها ستبحث إجراء تغييرات تسمح للشرطة بوقف حرق الكتب المقدسة في العلن، إن كان لذلك تهديد واضح للأمن القومي.

وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في مؤتمر صحافي: “ندعم حرية الرأي السويدية”، مشيرًا إلى أنّ إدخال تغييرات شاملة على قوانين حرية التعبير في السويد ليس مطروحًا للنقاش، لكن الحكومة تبحث في تغييرات قد تسمح للشرطة بمنع حرق المصاحف في الأماكن العامة إذا كان هذا يمثل تهديدًا لأمن السويد.

وأضاف: “لدينا أنظمة سياسية مختلفة تماما (عن بعض منتقدي السويد)، ووجهات نظر مختلفة تماما حول حقوق الإنسان، ومنها حرية التعبير… الأمر ليس أن السويد تكيف نفسها في ضوء مطالب الدول الأخرى من السويد. نحن لا نفعل ذلك”.

يأتي ذلك فيما قالت الحكومة السويدية اليوم الثلاثاء، إنّ حوادث حرق المصحف في الآونة الأخيرة، زادت من التهديدات التي تواجه الدولة الواقعة في شمال أوروبا، وإنها ستعزز الإجراءات الأمنية على الحدود وفي الداخل وستمنح الشرطة سلطة أوسع لإيقاف الأشخاص وتفتيشهم.

يشار إلى أنّ السويد والدنمرك شهدتا وقائع عدة لحرق مصاحف في الأسابيع القليلة الماضية، مما عكر صفو العلاقات مع عدد من الدول المسلمة.