رغم مشكلته الصحية.. البابا سيزور دبي لحضور مؤتمر كوب28 للمناخ

أشار الفاتيكان اليوم الثلاثاء، إلى أن البابا فرنسيس، الذي يتعافى من التهاب في رئتيه، سيحضر قمة المناخ كوب28 في دبي كما هو مقرر.

وذكر المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني في مؤتمر صحفي بشأن الرحلة التي تستغرق ثلاثة أيام وتبدأ يوم الجمعة، أن البابا فرنسيس سيلقي أحد الخطابات الرئيسية يوم السبت وسيعقد اجتماعات ثنائية في نفس اليوم مع حوالي 30 شخصا، من بينهم نحو 20 رئيس دولة.

وقال بروني “البابا فرنسيس بحالة جيدة”، مضيفا أن الفاتيكان سيقرر قبل الرحلة ما إذا كان يجب اتخاذ إجراءات وقائية إضافية للحفاظ على صحة البابا فرنسيس (86 عاما).

وأضاف “الأمور عادية بالنسبة للرحلات البابوية وسيرافقه طبيب… كالمعتاد”.

وخضع البابا فرنسيس، عندما كان شابا في موطنه الأرجنتين، لعملية إزالة لجزء من إحدى رئتيه.

وأعلن الفاتيكان أمس الاثنين أن البابا سيحد من أنشطته هذا الأسبوع حفاظا على قوته.

وكشفت أشعة مقطعية أجريت للبابا في أحد مستشفيات روما يوم السبت عن التهاب في رئتي البابا تسبب في صعوبات في التنفس. وقال الفاتيكان أمس الاثنين إن البابا يتلقى مضادات حيوية عن طريق الوريد.

وقال بروني إن البابا التقى بأساقفة إسبان يزورون الفاتيكان اليوم الثلاثاء ويعتزم المضي قدما في لقائه الأسبوعي العام في قاعة مغلقة غدا الأربعاء.

وأصدر الفاتيكان اليوم أيضا جدولا للأنشطة البابوية لموسم عيد الميلاد.

وخضع فرنسيس لعملية جراحية لفتق في البطن في يونيو حزيران وقضى تسعة أيام في المستشفى. ويبدو أنه تعافى تماما من تلك العملية.