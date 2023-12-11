رغم مكاسبها المتواضعة.. وول ستريت تغلق عند أعلى مستوياتها لهذا العام

سجلت الأسهم الأمريكية مكاسب متواضعة الاثنين لكنها تمكنت من الإغلاق عند مستويات مرتفعة جديدة لهذا العام قبيل صدور بيانات عن التضخم هذا الأسبوع، وكذلك إعلان سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التي ستؤثر بقوة على توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة.

ووفقا للبيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 18.52 نقطة أو ما يعادل 0.40 بالمئة إلى 4622.89 نقطة عند الإغلاق في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 29.87 نقطة أو 0.21 بالمئة إلى 14433.85 نقطة.

كما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 158.97 نقطة أو 0.44 بالمئة إلى 36406.84 نقطة.