الأثنين 27 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 11 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رغم مكاسبها المتواضعة.. وول ستريت تغلق عند أعلى مستوياتها لهذا العام

منذ 14 ثانية
بورصة وول ستريت

بورصة وول ستريت

A A A
طباعة المقال

سجلت الأسهم الأمريكية مكاسب متواضعة الاثنين لكنها تمكنت من الإغلاق عند مستويات مرتفعة جديدة لهذا العام قبيل صدور بيانات عن التضخم هذا الأسبوع، وكذلك إعلان سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) التي ستؤثر بقوة على توقعات المستثمرين بشأن مسار أسعار الفائدة.

ووفقا للبيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 18.52 نقطة أو ما يعادل 0.40 بالمئة إلى 4622.89 نقطة عند الإغلاق في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 29.87 نقطة أو 0.21 بالمئة إلى 14433.85 نقطة.

كما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 158.97 نقطة أو 0.44 بالمئة إلى 36406.84 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

تسليم حماس الأسرى التلانديين إلى الصليب الاحمر
غزة تحت النار
إعلام إسرائيلي: تحركات لإبرام صفقة تبادل أسرى جديدة مع حماس
معبر كرم أبو سالم
غزة تحت النار
إسرائيل تعلن عن تعزيز إجراءاتها الأمنية لزيادة دخول المساعدات إلى غزة
شعار قناة الجزيرة
غزة تحت النار
الجزيرة تتهم إسرائيل باستهداف منزل أحد صحفييها في غزة

الأكثر قراءة

منطقة الشرق الأوسط
هل نضجت خرائط الشرق الأوسط الجديد؟!
يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي: منفتحون على الاتفاق مع "حزب الله" ولكن.. بشرط!
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي
الجيش الإسرائيلي يدعو لتغيير الوضع الأمني على حدود لبنان.. واليونيفيل تحذر!