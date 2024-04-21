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رغم وجود تحديات "خطرة".. سفير الصين لدى أمريكا يحثّ على التعاون الثنائي

منذ 14 دقيقة
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حثّ سفير الصين لدى الولايات المتحدة، السبت 21 نيسان/أبريل 2024، القوتين العظميين على التعاون لتعزيز العلاقات بينهما رغم مواجهتهما “تحديات خطرة” بشأن عدد من القضايا.

ونقل بيان صادر عن السفارة الصينية في واشنطن اليوم الأحد عن السفير شيه فنغ قوله في منتدى بجامعة هارفارد إن بكين تأمل في التعاون مع واشنطن لإحراز تقدم في العلاقات على مسار ثابت وسليم ومستدام لكن يتعين على الجانبين أن يؤسسا ذلك على فهم صحيح.

ومن المقرر أن يبدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة للصين يوم الأربعاء لإجراء محادثات واسعة النطاق تشمل أزمة الشرق الأوسط والحرب بين روسيا وأوكرانيا والتوتر في بحر الصين الجنوبي.

وقال شيه في المنتدى “الصين لا تراهن على فشل الولايات المتحدة ولا تتدخل في شؤونها الداخلية ولا في الانتخابات الأمريكية وهي على استعداد لأن تكون شريكا وصديقا للولايات المتحدة”.

وأضاف “إذا استمرت الولايات المتحدة في التدخل في شؤون الصين الداخلية والإضرار بمصالحها في القضايا المتعلقة بتايوان وهونج كونج وشينجيانغ والتبت وبحر الصين الجنوبي، فكيف يمكننا الحفاظ على جوهر العلاقة الثنائية بغض النظر عن كم ‭‭‭‭’‬‬‬‬العوائق‭‭‭‭’‬‬‬‬ القائمة؟”

وتوترت العلاقات الثنائية في الأشهر القليلة الماضية بسبب قضايا منها التجارة والأمن القومي ومواجهات في بحر الصين الجنوبي فضلا عن تعزيز واشنطن للعلاقات مع اليابان والفلبين. ووصفت بكين تحركات واشنطن تلك بأنها سياسات قائمة على بناء “تكتلات” و”دوائر حصرية”.

    المصدر :
  • رويترز

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