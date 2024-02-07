رفض وقف إطلاق النار.. نتنياهو: لا بديل عن "انهيار" حماس

أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء 7 فبراير/شباط، إن النصر الكامل في غزة أصبح في المتناول.

ورفض نتنياهو خلال حديثه أحدث عرض من حماس لوقف إطلاق النار لضمان عودة الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في القطاع المحاصر.

وجدد نتنياهو تعهده بتدمير الحركة الإسلامية قائلا إنه لا يوجد بديل أمام إسرائيل سوى التسبب في انهيار حماس. وقال في مؤتمر صحفي “اليوم التالي هو اليوم التالي (للقضاء على) لحماس. حماس كلها”.

وشدد على ضرورة إيجاد حل على الحدود الشمالية لإسرائيل التي أجبر فيها تبادل لإطلاق النار مع جماعة حزب الله اللبنانية عشرات الآلاف من الإسرائيليين على الفرار من منازلهم.

وأضاف أن إسرائيل لا يمكنها التسامح مع وجود قرابة 100 ألف نازح فيها وأن أعداها يعرفون أنه يتعين إيجاد حل سواء كان دبلوماسيا أو عسكريا.