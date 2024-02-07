الأربعاء 26 رجب 1445 ﻫ - 7 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رفض وقف إطلاق النار.. نتنياهو: لا بديل عن "انهيار" حماس

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 7 - فبراير - 2024 8:40 مساءً
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

A A A
طباعة المقال

أفاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء 7 فبراير/شباط، إن النصر الكامل في غزة أصبح في المتناول.

ورفض نتنياهو خلال حديثه أحدث عرض من حماس لوقف إطلاق النار لضمان عودة الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في القطاع المحاصر.

وجدد نتنياهو تعهده بتدمير الحركة الإسلامية قائلا إنه لا يوجد بديل أمام إسرائيل سوى التسبب في انهيار حماس. وقال في مؤتمر صحفي “اليوم التالي هو اليوم التالي (للقضاء على) لحماس. حماس كلها”.

وشدد على ضرورة إيجاد حل على الحدود الشمالية لإسرائيل التي أجبر فيها تبادل لإطلاق النار مع جماعة حزب الله اللبنانية عشرات الآلاف من الإسرائيليين على الفرار من منازلهم.

وأضاف أن إسرائيل لا يمكنها التسامح مع وجود قرابة 100 ألف نازح فيها وأن أعداها يعرفون أنه يتعين إيجاد حل سواء كان دبلوماسيا أو عسكريا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

لحظة استهداف ضابط إسرائيلي على أطراف مدينة غزة
فيديو.. كتائب القسام تقنص ضابطاً إسرائيلياً غرب غزة
موقع نفطي أمريكي
الطاقة الأمريكية: مخزونات النفط الخام ارتفعت 5.5 مليون برميل
شعار شركة "يام براندز"
هل أثّر الصراع في الشرق الأوسط على مبيعات "يام براندز"؟

الأكثر قراءة

عناصر تابعين لحزب الله
دعم اقتصادي عالمي لتعزيز الاقتصاد بلبنان إن وافق حزب الله.. "أكسيوس" يكشف التفاصيل!
مؤسسة كهرباء لبنان
مراعاة للظروف المعيشية الصعبة للبنانيين.. بيان هام من "كهرباء لبنان"
وزير الخارجية عبد الله بوحبيب
استدعاء سفير.. وبرقية احتجاج