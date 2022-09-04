قررت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، رفع حالة التأهب في جميع أنحاء إسرائيل، عقب عملية إطلاق النار استهدفت حافلة اسرائيلية.

ووفق القناة 12 العبرية، فإن هذا القرار جاء في أعقاب عملية إطلاق النار بالأغوار.

وأشارت إلى أنه سيتم نشر العديد من قوات الشرطة للقيام بأنشطة أمنية مكثفة في الأماكن الحساسة والمزدحمة.

وأُصيب 7 جنود إسرائيليين، ظهر اليوم الأحد، بجروح متفاوتة بين خطيرة ومتوسطة طفيفة، إثر إطلاق نار على حافلة في شارع 90 في غور الأردن.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن جنديا أصيب بحالة خطيرة وخمسة جنود آخرين أصيبوا بجروح طفيفية.

وألقت القوات الإسرائيلية بعد عملية مطاردة وتمشيط لمنطقة الغور وإغلاق الشوارع أمام حركة المرور، القبض على شخصين يشتبه بأنهما نفذا إطلاق النار على الحافلة.

وطاردت وحدة تقصي الأثر منفذي العملية وزعموا أنهم صادروا قطع السلاح بالتزامن مع اعتقال المشتبهين.