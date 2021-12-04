رفع حظر السفر عن ثلاثة من عائلة القذافي

أعلن مجلس الأمن الدولي رفع حظر السفر عن أرملة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي واثنين من أبنائه، في خطوة إنسانية استثنائية.

وجاء في بيان نشره موقع المجلس الدولي: “يسري إلغاء قيود السفر على زوجة القذافي السابقة صفية فركش، وابنته عائشة القذافي وأخيها محمد القذافي الأكبر، حيث كان الثلاثة قد حصلوا من قبل على حق اللجوء السياسي في عمان”.

وأضاف: “تم رفع القيود لمدة 6 أشهر حتى 31 مايو 2022، وهؤلاء الأشخاص لهم الحق في السفر لأغراض إنسانية خلال الفترة المحددة”.

ويتم تقديم إعفاء من حظر السفر لأسباب إنسانية بشرط أن “يقدم الأشخاص المحددون معلومات عنهم قبل الرحلة بشهر وفي غضون شهر بعد الرحلة”.

ويجوز لمجلس الأمن تعليق أو إعادة العمل بالإعفاء من السفر، رهنا باستيفاء الشروط المحددة.

وتم رفع قيود السفر على أرملة القذافي وأبنائه لمدة 6 أشهر في يونيو الماضي، حيث كان من المفترض عودة حظر سفرهم اعتبارا من الـ30 من نوفمبر الماضي.

وكانت لجنة الجزاءات المعنية بليبيا والتابعة لمجلس الأمن قررت، اليوم الخميس، رفع تدابير حظر السفر عن كل من “صفية فركاش وعائشة معمر القذافي ومحمد معمر القذافي”، مشيرة إلى أن قرارها “مؤقت لأسباب إنسانية”.

وفيما أكد قرار اللجنة أنه يصبح نافذا من الأول من يناير/ كانون الثاني المقبل وحتى 31 مايو/ أيار 2021، أشار إلى إمكانية تمديده إذا اقتضت الظروف ذلك.

وطالبت اللجنة أفراد الأسرة بإعلام اللجنة بـ”معلومات السفر قبل الانتقال، أو خلال شهر واحد من الوصول إلى الجهة المقصودة”.