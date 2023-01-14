رقم صادم.. الصين تعلن عن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا خلال 5 اسابيع

لايزال فيروس كورونا يتصدر الاخبار الصينية، بحيث أعلنت السلطات الصحية في البلاد السبت 14\1\2023 تسجيل 60 ألف وفاة تقريباً بفيروس كورونا خلال خمسة أسابيع، وهي أول حصيلة كبيرة لوفيات بكوفيد-19 تتحدث عنها الحكومة منذ رفع التدابير الصحية فجأة في مطلع ديسمبر الماضي.

وقال رئيس مكتب الإدارة الطبية في لجنة الصحة الوطنية جياو ياهوي للصحافيين إن الصين سجّلت 59938 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 بين 8 ديسمبر 2022 و12 يناير 2023.

وشملت حصيلة الوفيات 5503 حالة وفاة بسبب فشل الجهاز التنفسي الناجم عن كورونا و54435 حالة وفاة من أمراض أخرى مقترنة بالفيروس، وقالت لجنة الصحة الوطنية إن هذه الوفيات حدثت في المستشفيات، ما ترك احتمال وفاة المزيد من الأشخاص في منازلهم.

وكانت الصين قد توقفت عن الإبلاغ عن بيانات حول الإصابات والوفيات بكورونا في أوائل ديسمبر الماضي بعد أن رفعت فجأة الضوابط المضادة للفيروس.

وقد ناشدت منظمة الصحة العالمية وحكومات أخرى بكين للحصول على مزيد من المعلومات وسط تصاعد في الإصابات.