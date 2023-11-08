الأربعاء 24 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 8 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رقم صادم.. صادرات الأسلحة الألمانية لإسرائيل تسجل مستوى قياسياً!

منذ ساعة واحدة
جنود من الجيش الإسرائيلي

جنود من الجيش الإسرائيلي (رويترز)

A A A
طباعة المقال

قال مصدر بالحكومة الألمانية (الأربعاء 8-11-2023) إن الموافقات الخاصة بتصدير أسلحة ألمانية لإسرائيل هذا العام تضاعفت نحو عشر مرات مقارنة بالعام الماضي، مشيرا إلى تعامل برلين مع طلبات تصدير هذه الأسلحة كأولوية منذ هجوم مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل الشهر الماضي.

ووافقت الحكومة الألمانية على تصدير معدات عسكرية بنحو 303 ملايين يورو (323 مليون دولار) إلى إسرائيل اعتبارا من الثاني من نوفمبر تشرين الثاني.

وتمت الموافقة على تصدير معدات عسكرية بقيمة 32 مليون يورو فقط طوال عام 2022.

وجاءت الموافقة على تصاريح التصدير، التي مثلت الفردية منها 185 من أصل 218 تصريحا، بعد هجوم حماس الذي وقع في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال المصدر “في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل أعطت الحكومة الاتحادية أولوية للموافقة على طلبات تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل”.

وعلى الرغم من الزيادة في صادرات الأسلحة إلى إسرائيل فإنها تمثل حصة صغيرة من إجمالي صادرات ألمانيا من المعدات العسكرية والتي بلغت 8.76 مليار يورو خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2023.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، التي نشرت هذه الأرقام أولا، تزود ألمانيا إسرائيل في المقام الأول بمكونات أنظمة الدفاع الجوي ومعدات الاتصالات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علم الاتحاد الأوروبي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
تحرك جديد.. هل اقترب موعد انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي؟
شاب فلسطيني يجلس أمام جثامين شهداء في غزة
طوفان الأقصى
إيطاليا تعلن عن إرسال مستشفى عائم قبالة ساحل غزة
مستشفى القدس في غزة
طوفان الأقصى
الوقود قد ينفد اليوم من مستشفى القدس بغزة.. والهلال الأحمر يحذر!

الأكثر قراءة

غارة إسرائيلية على سهل الخيام في جنوب لبنان
فيديو.. غارات عنيفة تهزّ الجنوب و"صوت بيروت" يُواكب التصعيد الإسرائيلي
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
طوفان الأقصى
فيديو.. أنباء تتحدث عن تعرّض الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمحاولة اغتيال
الحدود اللبنانية الجنوبية (أرشيفية - رويترز)
"حزب الله" يستهدف قوة مشاة إسرائيلية.. وبلدة جنوبيّة تنجو من "مجزرتين"