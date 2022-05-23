الأثنين 2 صفر 1444 ﻫ - 29 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رقم قياسي.. أكثر من 100 مليون نزحوا قسرا في جميع أنحاء العالم

23 - مايو - 2022
مخيمات اللجوء في الشمال السوري

مخيمات اللجوء في الشمال السوري

A A A
طباعة المقال

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الاثنين إن أكثر من 100 مليون شخص نزحوا عن ديارهم في جميع أنحاء العالم، مستشهدة ببيانات جديدة عن الذين فروا من العنف والصراع والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأوضحت المفوضية أن الحرب في أوكرانيا كانت من العوامل التي دفعت ملايين الأشخاص إلى الفرار، مضيفة أن الصراع الذي طال أمده في أماكن مثل إثيوبيا وجمهورية الكونجو الديمقراطية يعد من العوامل الأخرى وراء هذه الأعداد الكبيرة.

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو جراندي، في بيان أرسل إلى الصحفيين “إنه رقم قياسي ما كان يجب أن يتم تسجيله على الإطلاق”.

وتابع “يجب أن يكون هذا بمثابة دعوة للانتباه لحل ومنع النزاعات المدمرة، وإنهاء الاضطهاد، ومعالجة الأسباب الكامنة التي تجبر الأبرياء على الفرار من ديارهم”.

تشمل بيانات المفوضية اللاجئين وطالبي اللجوء والمشردين داخل بلدانهم. وقالت هيئة إنسانية الأسبوع الماضي إن عدد النازحين داخل بلدانهم وصل إلى مستوى قياسي يقارب 60 مليون شخص بنهاية العام الماضي.

وحث جراندي على اتخاذ إجراءات لمعالجة أسباب النزوح، قائلا إن المساعدات الإنسانية تعالج التبعات فقط.

وأضاف “لتغيير هذا الاتجاه، فإن الحل الوحيد هو السلام والاستقرار حتى لا يضطر الأبرياء للمقامرة بين الخطر الشديد في الوطن أو الهروب غير المستقر والمنفى”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

باكستان
مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي لباكستان
سوق الاسهم الأوروبية (أرشيفية)
الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوى في شهر
مقتل 3 في إطلاق نار في متجر بقالة بأمريكا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاما
العاصمة الليبية طرابلس تشهد اشتباكات بين مجموعات مسلحة
اشتباكات طرابلس الدامية.. ارتفاع حصيلة الضحايا في العاصمة الليبية إلى 23 قتيلا و140 جريحا
نيكول سابا
بسبب آية قرآنية.. نيكول سابا تثير الجدل عبر تويتر