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رقم قياسي لإصابات كورونا اليومية في الجزائر

منذ 39 دقيقة
الجزائر اتخذت عدة اجراءات لمواجهة تفشي كورونا

الجزائر اتخذت عدة اجراءات لمواجهة تفشي كورونا

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سجلت الجزائر،الأربعاء، أعلى حصيلة يومية لإصابات فيروس كورونا المستجد منذ تفشي الجائحة .

أعلنت السلطات الصحية في الجزائر تسجيل 840 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أكبر حصيلة منذ انتشار الوباء، لتبلغ حصيلة الإصابات الإجمالية 64286.

وبحسب أعضاء اللجنة العلمية لمتابعة ورصد تفشي كوفيد19 فإن السبب الذي يقف وراء معاودة الإصابات للارتفاع هو عدم احترام المواطنين لشروط التباعد الاجتماعي وعدم الالتزام بإجراءات الوقاية كارتداء الكمامة إلى جانب عدم التبليغ عن الإصابات.

وفي هذا الصدد قال عضو اللجنة العلمية رياض مهياوي إن سبب ارتفاع عدد الاصابات بشكل ملحوظ يعود إلى التجمعات بشكل عام والتجمعات العائلية بشكل خاص.

إلى جانب ذلك يشكل إخفاء الإصابة وعدم التبليغ عنها أحد الأسباب المباشرة التي ساهمت في ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس بحسب عضو اللجنة العلمية بقاط بركاني الذي أكد أن هذا السلوك من شأنه يشكل خطر على عائلة المريض وزملائه.

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