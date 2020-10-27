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“رقم مرعب” لوفيات فيروس كورونا في إيران

منذ 35 دقيقة
إيران تسجل أرقام قياسية بكورونا

إيران تسجل أرقام قياسية بكورونا

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تجاوز عداد وفيات فيروس كورونا المستجد في إيران ، حاجز الـ 33 ألف شخص، مع تسجيل معدلات قياسية جديدة للوفيات والإصابات اليومية، بحسب أرقام أعلنتها وزارة الصحة ،الثلاثاء .

وأفادت المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري عن تسجيل 346 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي الى 33,299.

وهذه أعلى حصيلة يومية تسجل منذ الإعلان عن أولى حالات كورونا في فبراير الماضي، وكانت أعلى حصيلة سابقة وقدرها 337 وفاة سجلت للمرة الأولى الأسبوع الماضي، وأيضا أمس الإثنين.

وأفادت المتحدثة عن تسجيل 6968 إصابة في الساعات الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 581,824.

وتزيد هذه الحصيلة اليومية بنحو 800 إصابة عن الحصيلة القياسية السابقة 6191 التي أعلن عنها الأحد.

وشكك بعض الخبراء في دقة الأرقام الرسمية المعلنة في إيران.

وأشار تقرير لمركز الأبحاث التابع للبرلمان الإيراني في إبريل/ نيسان إلى أن أعداد إصابات ووفيات كورونا ربما تكون أعلى بمعدل الضعف تقريبا مما تعلنه وزارة الصحة.

وتشكو السلطات من التهاون في قيود التباعد الاجتماعي، وقال نائب وزير الصحة إيراج حريرجي الأسبوع الماضي إن الجائحة قد تتسبب في 600 وفاة يوميا خلال الأسابيع المقبلة ما لم يلتزم الإيرانيون ببروتوكولات الصحة في البلاد.

والمدارس والمساجد والمتاجر والمطاعم وغيرها من المؤسسات العامة في طهران مغلقة منذ الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول وكان من المقرر أن ينتهي الإغلاق، الاثنين.

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