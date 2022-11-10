رقم هائل.. قائد الجيش الأمريكي يكشف عن خسائر الجيش الروسي في أوكرانيا

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي إن الجيش الروسي تكبد خسائر بشرية تقدر بأكثر من 100 ألف جندي سقطوا بين قتيل وجريح في أوكرانيا، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية عانت “على الأرجح” من مستوى مماثل من الخسائر في الحرب.

وقال ميلي لمنظمة نادي نيويورك الاقتصادي يوم (الأربعاء -10-2022) “إنكم تنظرون إلى أكثر من 100 ألف جندي روسي قتلوا وجرحوا. ونفس الشيء على الأرجح في الجانب الأوكراني. هناك الكثير من المعاناة الإنسانية”.

وأضاف أن 40 ألف مدني أوكراني قتلوا أيضا على الأرجح في الصراع منذ بدء الغزو الروسي في فبراير شباط.

في سياق متصل، أمر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع نقله التلفزيون مع قائد العمليات الروسية في أوكرانيا الجنرال سيرغي سوروفيكين بانسحاب القوات الروسية من الضفة اليمنى لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون.

ويعتبر هذا الانسحاب، نكسة كبيرة أخرى لروسيا في جنوب أوكرانيا، حيث تتعرّض لهجوم مضاد من الأوكرانيين.

ويأتي الانسحاب بعد إجلاء قوات الاحتلال الروسية حوالي 115 ألفا من سكان منطقة خيرسون، وهي التي اضطرت كذلك إلى الانسحاب من منطقة خاركيف (شمال شرق)، في سبتمبر.

وخيرسون كانت أول الأراضي التي سيطرت عليها القوات الروسية بعد اجتياحها المدينة في الأيام الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا.