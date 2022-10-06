رهائن دولة.. فرنسا تطالب إيران بالإفراج الفوري عن اثنين من مواطنيها

اتهمت وزارة الخارجية الفرنسية إيران بالتصرف على شاكلة “أسوأ الأنظمة الديكتاتورية” بعد أن ظهر اثنان من مواطنيها في مقطع فيديو يعترفان فيه بأنهما عضوان في المخابرات الفرنسية، الأمر الذي نفته الوزارة بشكل قاطع.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة آن كلير لوجندر في بيان إن “ترتيب هذه الاعترافات المزعومة أمر شائن ومروع وغير مقبول ومخالف للقانون الدولي. هذه التمثيلية تكشف عما تتصف به السلطات الإيرانية من ازدراء للكرامة الإنسانية”، مطالبة بالإفراج الفوري عنهما.

وأضافت “هذه الاعترافات المزعومة المنتزعة بالإكراه لا أساس لها شأنها شأن أسباب اعتقالهما التعسفي”، واصفة إياهما بأنهما “رهائن لدولة”.

وكانت إيران أعلنت في 11 أيار/مايو توقيف أوروبيَّين “دخلا البلاد بهدف إثارة الفوضى وزعزعة استقرار المجتمع”.

وجاء اعتقال الأوروبيين في وقت كانت إيران تشهد تظاهرات معلمين يطالبون باصلاحات متعلقة بالأجور ورواتب التقاعد ويدعون للافراج عن زملاء لهم أوقفوا خلال تظاهرات سابقة.

اتهمت ايران عدة مرات قوى أجنبية بتأجيج التظاهرات وأعلنت الأسبوع الماضي توقيف تسعة أجانب من فرنسا والمانيا وايطاليا وبولندا وهولندا والسويد.