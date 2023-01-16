الأثنين 23 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 16 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روابط التعليم الرسمي تدعو للمشاركة في الاعتصام الاربعاء المقبل

منذ 9 دقائق
مقاعد دراسة

مقاعد دراسة

A A A
طباعة المقال

دعت روابط التعليم الرسمي (ثانوي، أساسي ومهني) في بيان، “الأساتذة والمعلمين في قطاعات التعليم كافة، للمشاركة في الاعتصام بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء عند الساعة العاشرة من قبل ظهر الأربعاء المقبل، حيث سيتم مناقشة بنود أساسية استثنت الأزمة التربوية التي تعيشها الثانويات والمعاهد الفنية والمدارس الرسمية”، وسألت: “هل يعقل أن هناك أزمة أساسية أكبر من أزمة التعليم الذي يطال أكثر من ثلث الشعب اللبناني؟”.

وذكرت الروابط بمطالب الأساتذة والمعلمين (ملاك ومتعاقدين)، ومنها: “تصحيح الرواتب، وكي لا يقال بعدم انتظام المؤسسات، تحسين الرواتب من خلال إعطاء الحوافز التي تساعد على الاستمرار وإقرار سعر صيرفة مخصص للقطاع العام أساسه سعر الدولار الجمركي ١٥.٠٠٠ ل.ل والعمل على اصدار سلسلة رواتب جديدة في موازنة ٢٠٢٣، وإقرار رفع قيمة بدل النقل بما يوازي ستة ليترات من البنزين، وإقرار بدل النقل للمتعاقدين ودفع مستحقات الفصل الأول قبل نهاية الشهر والالتزام بدفع المستحقات شهرياً، ومطالبة الدول المانحة الايفاء بما وعدت به لوزير التربية منذ بداية العام الدراسي، ومعالجة فروقات فاتورة الاستشفاء بين تقديمات التعاونية ودولار المستشفيات وقد تحل المشكلة بالتأمين من خلال شركات التأمين”.

    المزيد من أخبار العالم

    أعمال عنف في الكونغو الديمقراطية
    الكونغو.. ارتفاع عدد قتلى هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية على كنيسة إلى 14
    دبابة من من طراز تشالنجر 2
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا تتوعد بإحراق الدبابات البريطانية المقدمة إلى أوكرانيا
    استشهاد فتى فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية
    استشهاد فتى فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية

    الأكثر قراءة

    "جيرارد بيكيه"
    بالفيديو.. بيكيه يرد على إهانة شاكيرا بطريقته الخاصة!
    آر بوني غابرييل تفوز بلقب "ملكة جمال الكون"
    بالفيديو والصوَر.. فوز الأميركيّة آر بوني غابرييل بلقب "ملكة جمال الكون"
    والدة وليام نون مع البطريرك الراعي
    والدة وليام نون للبطريرك الراعي: بكرا عنا نهار صعب.. ما تنسانا