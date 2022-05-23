رواندا تتّهم الكونجو بقصف أراضيها!

قالت رواندا اليوم الاثنين إنها طلبت من هيئة إقليمية التحقيق في قصف جيش جمهورية الكونجو الديمقراطية المجاورة لأراضيها، موضحة أن ذلك أدى لإصابة عدة أشخاص وألحق أضرارا بممتلكات.

وقد يؤدي ذلك الحادث المزعوم إلى تأجيج التوتر في العلاقات بين البلدين اللتين تتبادلان الاتهامات منذ فترة طويلة بدعم جماعات مسلحة.

ولم يتسن الاتصال بسلطات الكونجو للتعليق.

وقالت وزارة الدفاع الرواندية في بيان إنها طلبت من آلية التحقق المشتركة الموسعة التحقيق في مهاجمة أراضيها. وهذه الآلية عبارة عن مجموعة خبراء عسكريين من المنطقة يراقبون الحوادث الأمنية ويحققون فيها.

وأضافت الوزارة أن الهجوم استهدف منطقة موسانزي بشمال رواندا وتسبب في إصابة “العديد من المدنيين وألحق أضرارا بممتلكات”.