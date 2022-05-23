الأثنين 2 صفر 1444 ﻫ - 29 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رواندا تتّهم الكونجو بقصف أراضيها!

23 - مايو - 2022
A A A
طباعة المقال

قالت رواندا اليوم الاثنين إنها طلبت من هيئة إقليمية التحقيق في قصف جيش جمهورية الكونجو الديمقراطية المجاورة لأراضيها، موضحة أن ذلك أدى لإصابة عدة أشخاص وألحق أضرارا بممتلكات.

وقد يؤدي ذلك الحادث المزعوم إلى تأجيج التوتر في العلاقات بين البلدين اللتين تتبادلان الاتهامات منذ فترة طويلة بدعم جماعات مسلحة.

ولم يتسن الاتصال بسلطات الكونجو للتعليق.

وقالت وزارة الدفاع الرواندية في بيان إنها طلبت من آلية التحقق المشتركة الموسعة التحقيق في مهاجمة أراضيها. وهذه الآلية عبارة عن مجموعة خبراء عسكريين من المنطقة يراقبون الحوادث الأمنية ويحققون فيها.

وأضافت الوزارة أن الهجوم استهدف منطقة موسانزي بشمال رواندا وتسبب في إصابة “العديد من المدنيين وألحق أضرارا بممتلكات”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

باكستان
مساعدة مالية من صندوق النقد الدولي لباكستان
سوق الاسهم الأوروبية (أرشيفية)
الأسهم الأوروبية تهبط لأدنى مستوى في شهر
مقتل 3 في إطلاق نار في متجر بقالة بأمريكا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاما
العاصمة الليبية طرابلس تشهد اشتباكات بين مجموعات مسلحة
اشتباكات طرابلس الدامية.. ارتفاع حصيلة الضحايا في العاصمة الليبية إلى 23 قتيلا و140 جريحا
نيكول سابا
بسبب آية قرآنية.. نيكول سابا تثير الجدل عبر تويتر