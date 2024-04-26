رواندا ترحب بمهاجري بريطانيا وتدعو المنتقدين لتفهم خطة الترحيل

أعلنت حكومة الرئيس الرواندي بول كاجامي اليوم الجمعة أنها ستستقبل جميع المهاجرين الذين سترسلهم بريطانيا إليها وحثت المنتقدين لخطة الترحيل على إفساح المجال لكلا البلدين لتنفيذها.

ويتوقع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن تقلع أولى الرحلات خلال مدة تتراوح بين 10 و12 أسبوعا بعدما أقر البرلمان تشريعا هذا الأسبوع لتذليل العقبات القانونية أمام إعادة المهاجرين إلى دول قد يواجهون فيها إساءة المعاملة.

وذكر آلان موكوراليندا نائب المتحدث باسم الحكومة لرويترز “لا يهم العدد المعلن وصوله إلى هنا غدا أو بعد غد… نحن قادرون على استقبالهم”، مضيفا أن رواندا لا تعلم بعد أي تواريخ أو أعداد.

وتابع موكوراليندا أنه بوجود تاريخ طويل لاستقبال لاجئين من منطقة البحيرات العظمى في أفريقيا وأماكن غيرها، تملك رواندا مساكن مؤقتة جاهزة للمهاجرين من بريطانيا، مع وجود مرافق للمدى الأطول قيد الإنشاء حاليا في ظل سير المهاجرين بعملية اللجوء واحتمال حصولهم على الإقامة.

وقال موكوراليندا عن خطة الهجرة البريطانية “على مدار عامين، ظل المنتقدون يصرخون دون أن يقترحوا حلا آخر…اليوم أود أن أقول إن الصراخ انتهى… لا ندعي أن هذا الحل هو حل معجزة لكن على الأقل دعوا البلدين ينفذانه”.

وتقول بريطانيا إن الخطة ستمنع العبور الخطير للقناة الإنجليزية بقوارب صغيرة عبر مهربي البشر.