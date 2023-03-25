رواندا تعتزم تعديل الدستور لإجراء انتخابات الرئاسة والبرلمان معاً

تعتزم رواندا تعديل دستورها للسماح بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نفس الوقت، وذلك بحسب بيان بقرارات مجلس الوزراء اطلعت عليه رويترز (السبت 25-3-2023).

وذكر البيان أن مجلس الوزراء وافق أمس الجمعة على اقتراح من الرئيس بول كاجامي لتعديل دستور البلاد للسماح “بالتوفيق بين توقيتي الانتخابات البرلمانية والرئاسية”.

ولم يذكر البيان متى سيصبح التعديل ساري المفعول.

ومن المقرر حاليا تنظيم الانتخابات البرلمانية في أغسطس آب المقبل، ولكن إذا نُفذ التعديل الدستوري، فقد تؤجل إلى العام المقبل لتُجرى بالتزامن مع انتخابات الرئاسة.

وقال مسؤولون في السابق إن هناك حاجة لإجراء الاقتراعين في نفس الوقت لتقليل التكاليف.