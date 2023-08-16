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روبرت مالي.. مبعوث أمريكا الخاص لإيران يعود لمقاعد التدريس!

منذ 37 دقيقة
روبرت مالي

روبرت مالي

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قالت جامعة برينستون (الأربعاء 16-8-2023) إن روبرت مالي مبعوث الولايات المتحدة الخاص لإيران سيُدرّس مقررا في السياسة الخارجية بالجامعة الأمريكية هذا الخريف.

وكانت وزارة الخارجية قد منحت مالي إجازة غير مدفوعة الأجر لحين مراجعة الترخيص الأمني الذي يسمح له بالاطلاع على المعلومات السرية.

وتوقف مالي عن الاضطلاع بمهامه قبل فترة قصيرة من إفراج إيران عن خمسة أمريكيين ونقلهم إلى الإقامة الجبرية ضمن صفقة تتضمن مغادرتهم إيران والإفراج على ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد عين مالي في يناير كانون الثاني 2021 لمحاولة إحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 الذي وافقت طهران بموجبه على الحد من برنامجها النووي لتقليص قدرتها على الحصول على سلاح نووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.

ولم يتمكن مالي من إحياء الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018 بحجة أن شروطه مواتية للغاية بالنسبة لإيران وأنه لا يضع ما يكفي من القيود على برنامج طهران النووي.

وتنفي إيران أن يكون الهدف من برنامجها هو صنع سلاح نووي.

وقالت كلية الشؤون العامة والدولية في جامعة برينستون في بيان إن مالي سيتولى تدريس مقرر للدراسات العليا هذا الخريف عن عملية صنع القرار في السياسة الخارجية ومقرر أو مقررين في الربيع لطلاب المرحلة الجامعية عن الدبلوماسية ومهارات التفاوض والسياسة الخارجية.

وقال مالي في البيان “أشعر بالامتنان الشديد للحصول على فرصة للعمل مع الجيل القادم من الموظفين الحكوميين أثناء إجازتي من وزارة الخارجية… أتطلع للعمل في برينستون ثم العودة إلى الخدمة الحكومية في الوقت المناسب”.

ولا يُعرف موعد الانتهاء من مراجعة الترخيص الأمني ​​لمالي أو كيف ستكون نتيجة المراجعة. وقالت تقارير صحفية إنه جرى تعليق الترخيص الأمني لمالي أثناء تحقيق في طريقة تعامله مع مواد سرية.

    المصدر :
  • رويترز

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