روحاني: تصنيف أميركا للحرس الثوري منظمة إرهابية “إهانة” لإيران

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الخميس، إن تصنيف الولايات المتحدة الأميركية للحرس الثوري الإيراني “منظمة إرهابية” عمل “بغيض” و”إهانة” لإيران.

وأضاف روحاني أن القوات المسلحة الإيرانية لن تُستخدم ضد دول المنطقة وسوف تستخدم فقط ضد “الغزاة” و”الصهاينة”، في الوقت الذي نظمت فيه طهران استعراضاً عسكرياً بمناسبة يوم الجيش للكشف عن أحدث عتادها العسكري.

وقال روحاني، في مراسم في طهران بثها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة: “أريد أن أقول لدول المنطقة إن القوات المسلحة

للجمهورية الإسلامية الإيرانية ليست ضدكم أو ضد مصالحكم الوطنية. إنها تقف ضد الغزاة… السبب الجذري لمشكلاتنا هو النظام الصهيوني والإمبريالية الأميركية”.

ووضعت واشنطن، الحرس الثوري على قائمة الإرهاب، ودخل القرار حيز التنفيذ، الاثنين، وهي أول مرة على الإطلاق يوضع فيها جيش حكومة أخرى على قائمة الإرهاب.

وتهدف أميركا إلى فرض عقوبات على القوة شبه العسكرية النافذة في إيران.