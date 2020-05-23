روحاني: سنرد إذا سببت واشنطن أي متاعب للناقلات المتجهة إلى فنزويلا

شدد الرئيس الايراني حسن روحاني ان بلاده سترد إذا سببت الولايات المتحدة أي متاعب للناقلات التي تحمل الوقود الإيراني إلى فنزويلا.

وقال روحاني في اتصال هاتفي مع أمير قطر، “إذا تعرضت ناقلاتنا في منطقة البحر الكاريبي أو في أي مكان في العالم لأي متاعب من قبل الأميركيين، فإنهم سيواجهون في المقابل متاعب أيضا”.

وتشير بيانات رفينيتيف أن يكون لتتبع السفن إلى أن خمس ناقلات تحمل وقودا إيرانيا لفنزويلا التي تعاني من شح الوقود تقترب من البحر الكاريبي ومن المتوقع وصول أولها إلى مياهها يوم الأحد.