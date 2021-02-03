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روحاني: سنلتزم بالاتفاق النووي في حال عودة أميركا

3 - فبراير - 2021
الرئيس الإيراني حسن روحاني

حسن روحاني

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قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء إنه مع “عودة أميركا للاتفاق النووي ستعود إيران لتنفيذ التزاماتها، وسنرد على أي حسن نوايا بالمثل”.

ونقلت قناة العالم عن روحاني قوله لا استبدال لأي بند في الاتفاق النووي ولا إضافة لأي أحد إليه”.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لم تتواصل مع إيران منذ تولي السلطة، ولا تتوقع حدوث ذلك قبل التشاور مع الحلفاء والكونغرس.

وقال متحدث باسم الخارجية: الطريق لا يزال طويلا قبل دراسة أي مقترح من الإيرانيين.

وكان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن طالب إيران في 28 يناير الماضي بالعودة للالتزام باتفاقها النووي قبل أن تقوم واشنطن بذلك.

وأضاف: “إذا عادت إيران للالتزام الكامل بتعهداتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، ستفعل الولايات المتحدة نفس الشيء”.

وقال بلينكن إنه إذا عادت إيران للالتزام بالاتفاق، ستسعى واشنطن لبناء “اتفاق أطول وأقوى” يتناول مسائل أخرى “صعبة للغاية”، وذلك بحسب “العربية”.

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