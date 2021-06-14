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روحاني: قادرون "في أي لحظة" على زيادة تخصيب اليورانيوم لأكثر من 63%

14 - يونيو - 2021
حسن روحاني

حسن روحاني

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في الوقت الذي تسعى فيه القوى العالمية الكبرى لإعادة إحياء الاتفاق النووي، تواصل إيران استفزازاتها من التصريحات التي يطلقها المسؤولين الإيرانيين من وقت لآخر.

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الإثنين، إن بلاده قادرة “في أي لحظة” على زيادة تخصيب اليورانيوم إلى مستوى يتجاوز 63%.

وجاء في بيان للرئاسة الإيرانية أن روحاني أوضح أن “الجميع رأى كيف بدأت إيران في تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 63%. إذا دعت الحاجة، يمكننا زيادة درجة التخصيب في أي لحظة”.

وأضاف أن “إيران على أي حال لا تسعى لامتلاك أسلحة نووية”، لافتا إلى أن التخصيب يتم “لتلبية احتياجات البلاد في مجال الطب والطاقة وقطاعات أخرى”.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أفادت في 11 مايو بأن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز بنسبة 63%.

وصرحت القيادة الإيرانية في وقت سابق أن قرار تخصيب اليورانيوم عند 60% جاء ردا على أعمال إسرائيل التخريبية في منشأة نطنز يوم 11 أبريل.

وصرح عباس عراقجي، رئيس الوفد الإيراني، إلى مفاوضات فيينا، لمراسل هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومي الإيراني “إننا لسنا في عجلة من أمرنا ولم نضع موعدا نهائيا لأنفسنا”.

استبعد عراقجي التوصل إلى اتفاق في الجولة الجديدة من المحادثات، قائلا: “يجب أن نتوصل إلى اتفاق جيد، ويتم التوصل إلى الاتفاق الجيد عندما يتم إنهاء مخاوفنا المهمة وتحقيق أهدافنا الرئيسية، وبدون تحقيق ذلك، نحن لن نتفق بتاتا”.

أضاف رئيس الوفد الإيراني المفاوض أنه من وجهة نظر إيران “اتفاق جيد، عندما يتضمن متطلباتنا الرئيسية والمهمة والمواقف التي أعلنا عنها حتى الآن”.

وبحسب نائب وزير الخارجية الإيراني، فإن القرار بشأن الاتفاقية متروك للطرف الآخر، حتى يتخذ “قراره الصعب”.

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