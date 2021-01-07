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روحاني معلقاً على اقتحام الكونغرس: ديمقراطية الغرب هشة

منذ 33 دقيقة
الرئيس الإيراني حسن روحاني

الرئيس الإيراني حسن روحاني

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في تعليق للرئيس الايراني حسن روحاني على احتجاجات أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الليلة الماضية، واقتحامهم لمبنى الكونغرس الأمريكي، حيث كانت تعقد جلسة للمصادقة على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية، وصف الديمقراطية الغربية بالهشة والضعيفة.

وحذر روحاني في كلمة بثتها محطة التلفزيون الرسمية من صعود ”الشعبوية“ بعد الاضطرابات التي أثارها أنصار ترامب في مبنى الكابيتول في واشنطن.

وقال روحاني ”ما لاحظناه في الولايات المتحدة الليلة الماضية واليوم، أظهر أولا وقبل كل شيء مدى ضعف الديمقراطية الغربية وهشاشتها، إذ جاء رجل شعبوي وأضر بسمعة بلاده وما حدث سيكون درسا لحكام المستقبل“، في إشارة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن.

وكان قائد إدارة شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، روبرت كونتي قال: إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم داخل الكونغرس واعتُقِل 52 بعدما اقتحم أنصار ترامب المبنى.

 

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