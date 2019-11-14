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روحاني: هناك من يريد تحويل التظاهر في لبنان إلى حرب أهلية

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نقل الإعلام الإيراني عن الرئيس حسن روحاني قوله إن هناك من يريد تحويل التظاهر في لبنان إلى حرب أهلية. وتساءل “حين ينزل الشعب العراقي إلى الشارع للدفاع عن حقوقه، فمن الذي حرف هذه الحركة الشعبية؟ والأمر ذاته في لبنان”.

واتهم روحاني، الولايات المتحدة الأميركية بالسعي إلى استغلال موجة التظاهرات في لبنان وتحويلها إلى حرب داخلية. وقال في تصريح وأوضح أن “أميركا لم تعد القوة، التي لا تقهر وقوتها اليوم ليست أكبر من السابق”.

ولإيران محاولات مستمرة في تشويه صورة الاحتجاجات الشعبية في العراق ولبنان والسعي إلى ربطها بجهات خارجية واعتبارها “مؤامرة” ضد فريقها في كل من بغداد وبيروت.

عمليات تخوين مستمرة
وسبق لرئيس الأركان الإيراني محمد باقري، أن اتهم فبل نحو أسبوع المحتجين في العراق ولبنان بتلقي الأموال من أجل الاستمرار في المظاهرات.

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وقال باقري في كلمة له الخميس، في مدينة قم، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”، إن جهات توزع الأموال في شوارع بيروت وبغداد وتحرض إعلامياً من أجل إبقاء الناس في ساحات هذين البلدين.

من تظاهرات لبنان

وكان المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وصفقبل نحو أسبوعين، الاحتجاجات في العراق ولبنان، بـ “أعمال الشغب”.

ودفعت تلك التصريحات الإيرانية، المتظاهرين في العراق إلى مهاجمة سفارة إيران في بغداد وقنصلياتها، ما أدى لسقوط عدد من القتلى وإصابة العشرات من المتظاهرين والقوات الأمنية.

من تظاهرات العراق

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