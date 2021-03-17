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روحاني يتهم المتشددين في إيران بعرقلة جهود رفع العقوبات الأميركية

17 - مارس - 2021
آخر تحديث: 17 - مارس - 2021 4:03 مساءً
الرئيس الإيراني حسن روحاني

الرئيس الإيراني حسن روحاني

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اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني غلاة المعارضين اليوم الأربعاء بعرقلة الجهود الرامية لرفع العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد، في تصريحات تبرز المدى الذي تطغى فيه الانتخابات الوشيكة في إيران على خطة الإدارة الأميركية الجديدة للتهدئة.

وقال روحاني في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي: “إنها خيانة كبيرة للدولة الإيرانية أن يحاول أي فصيل أو شخص تعطيل رفع العقوبات، ولو لساعة واحدة”.

وأضاف: “الأقلية الصغيرة التي تعرقل هذا المسار يجب أن توقف عملها الهدّام.. إذا أوقفته ستتمكن الحكومة من إنهاء العقوبات”.

وتسعى الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن إلى إنعاش اتفاق انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترمب وكانت إيران قد قبلت بموجبه تقليص برنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات الدولية. وبعد انسحاب ترمب وإعادة فرض العقوبات اتخذت إيران خطوات تنتهك القيود التي حددها الاتفاق النووي.

وحتى الآن ما زالت إيران وإدارة بايدن على خلاف بشأن الطرف الذي يتعين عليه اتخاذ الخطوة الأولى لإنعاش الاتفاق إذ تطالب طهران واشنطن برفع العقوبات أولاً في حين تدعو واشنطن طهران للعودة للامتثال أولاً للاتفاق.

وقال روحاني اليوم الأربعاء: “اليوم الظروف مواتية أكثر من أي وقت مضى لرفع العقوبات”. وأكد أن الأميركيين مستعدون للعودة للاتفاق، لكنه أضاف: “الكلمات لا تكفي.. ننتظر الأفعال وليس الأقوال”، وذلك بحسب “رويترز”.

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