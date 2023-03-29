روسنفت الروسية ترفع دعوى قضائية على رويترز

رفعت شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت دعوى قضائية على رويترز في محكمة بموسكو، تزعم فيها أن أجزاء من تقرير لرويترز عن قرار شركة بريتيش بتروليوم (بي.بي) التخارج من حصتها في روسنفت كانت تشهيرية.

وتزعم دعوى روسنفت، المرفوعة في محكمة التحكيم بموسكو في 16 مارس آذار، أن العديد من البيانات المنسوبة إلى المديرين التنفيذيين لشركة بي.بي في الموضوع زائفة، بما في ذلك مدير يقول إن روسنفت كانت “غير منسجمة” مع استراتيجية بي.بي. وقالت أيضا إن جملة تقول إن يختا احتجزته فرنسا كان يخص رئيس شركة روسنفت إيجور سيتشين كانت خاطئة.

ونشرت رويترز الموضوع أول مرة في التاسع من مارس آذار 2022، ثم تم تحديثه في 23 يونيو حزيران لإضافة تعليق من روسنفت وتصحيح إشارة إلى الوقت الذي شغل فيه برنارد لوني الرئيس التنفيذي لشركة بي.بي مقعدا في مجلس إدارة روسنفت.

وطالبت روسنفت في الدعوى القانونية المحكمة بإصدار أمر يقول إن البيانات الواردة في الموضوع كاذبة وإنه يتعين حذفه وسحبه من جانب رويترز.

وقال متحدث باسم وكالة رويترز في بيان “رويترز كانت ولا تزال ملتزمة بنقل الأخبار بنزاهة ودقة من أجل المصلحة العامة، تمشيا مع مبادئ الثقة في تومسون رويترز. نحن ملتزمون بتغطياتنا”.

وأفادت مذكرة روسنفت في المحكمة أن جلسة استماع أولية للقضية ستعقد بحلول 21 سبتمبر أيلول.

وقالت شركة بريتيش بتروليوم في أواخر فبراير شباط 2022 إنها قررت التخارج من حصتها البالغة 19.75 بالمئة في روسنفت، والتي كانت محتفظة بها منذ عام 2013، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.