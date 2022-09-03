روسيا: أحبطنا محاولة أوكرانية للسيطرة على محطة زابوريجيا

ذكرت وزارة الدفاع الروسية في إفادة دورية، السبت، أن قوات أوكرانية شنت هجوما يهدف للسيطرة على محطة زابوريجيا النووية خلال الليل.

وقالت الوزارة إن قوات من البحرية الأوكرانية قوامها أكثر من 250 فردا حاولت الرسو على ساحل بحيرة قريبة من المحطة في جنوب أوكرانيا في حوالي الساعة 2300 بالتوقيت المحلي (2000 بتوقيت جرينتش) مساء الجمعة.

وذكرت روسيا أن قواتها أحبطت الهجوم باستخدام طائرات هليكوبتر عسكرية ومقاتلات.

ولم يتسن لرويترز التحقق من هذا التقرير.

وتقع المحطة على الضفة الجنوبية لخزان ضخم على نهر دنيبرو، على بعد عشرة كيلومترات من المواقع الأوكرانية.

ويتهم كل جانب الآخر بقصف مناطق قرب المنشأة التي ما زال يديرها موظفون أوكرانيون وكانت تزود أوكرانيا بأكثر من خُمس احتياجاتها من الكهرباء قبل الحرب. كما تتهم كييف روسيا باستخدامها لحماية أسلحتها، وهو ما تنفيه موسكو. وترفض روسيا إلى الآن الدعوات الدولية لسحب القوات من المحطة ونزع السلاح من المنطقة.