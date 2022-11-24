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روسيا: أحبطنا مخططا لتخريب خط أنابيب ساوث ستريم

منذ 38 دقيقة
أنابيب غاز- أرشيفية

أنابيب غاز- أرشيفية

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قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي، الخميس، أنه أحبط محاولة أجهزة مخابرات أوكرانية تنفيذ ما قال إنه تخريب لخط أنابيب غاز ساوث ستريم.

وأضاف جهاز الأمن الروسي “نتيجة لمجموعة من إجراءات التحقيق، منع (جهاز الأمن الاتحادي الروسي) محاولة من أجهزة مخابرات أوكرانية لتنفيذ عملية تخريب وإرهاب كانت تستهدف خط أنابيب غاز ساوث ستريم الذي ينقل موارد الطاقة لتركيا وأوروبا”.

ولم يتضح بعد أي خط هو الذي يشير له جهاز الأمن الروسي.

وكان مشروع خط أنابيب ساوث ستريم يهدف إلى نقل الغاز الروسي عبر البحر الأسود إلى ساحل بلغاريا، لكنه ألغي في 2014 وحل محله مشروع ترك ستريم الذي يصل للبر في تركيا ويمكنه توصيل الغاز للمجر وبلغاريا.

    المصدر :
  • رويترز

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