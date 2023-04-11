روسيا: أسلحة الغرب لأوكرانيا باتت في أيدي "المجرمين" في أوروبا وأفريقيا

اعتبر المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أنّ الأسلحة التي قامت الدول الغربية بتوريدها إلى أوكرانيا، باتت تظهر في أيدي الجماعات الإجرامية في أوروبا وأفريقيا.

وقال نيبينزيا، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، مساء الإثنين، إنّ “روسيا منذ فترة طويلة كانت تلفت الانتباه إلى أنّ تزويد نظام كييف بالأسلحة سيؤدي إلى وقوعها في أيدي المنظات الإجرامية والإرهابيين. والآن هذا أمر مؤكد بالحقائق”، وفق تعبيره.

وأضاف أنّ ظهور تلك الأسلحة في دول أوروبية “أمر يعترف به مسؤولو الشرطة الأوروبية”، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية.

وقال إن “تلك الأسلحة التي توردها الدول الغربية لأوكرانيا تنتشر حول العالم وباتت بأيدي المسلحين، وخصوصًا في أفريقيا، وهذا أمر سمع عنه الجميع في تصريحات قادة للدول الأفريقية”.

يُذكر أن دول الناتو قامت بتوريد مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بقيمة أكثر من 65 مليار يورو، حسب تأكيد الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، في 3 نيسان/ أبريل الجاري. وبلغ حجم المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا أكثر من 35 مليار دولار.