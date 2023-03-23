روسيا أصبحت أكبر مستثمر اقتصادي في إيران

صرح وزير الاقتصاد والمالية الإيراني إحسان خاندوزي بمقابلة مع “فاينانشيال تايمز” نشرت اليوم، بأن روسيا أصبحت أكبر مستثمر بإيران إذ استثمرت 2.76 مليار دولار في السنة المالية الحالية.

وقال الوزير الإيراني: “نعتبر علاقتنا مع روسيا بأنها استراتيجية، ونتعاون في العديد من المجالات، وخاصة في المجال الاقتصادي. الصين وروسيا هما شريكان اقتصاديان رئيسيان لنا. تخطط إيران لتوسيع العلاقات معهما من خلال الاتفاقات الاستراتيجية”.

وبحسب وزارة الاقتصاد والمالية الإيرانية، فقد بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد لهذا العام المالي 4.2 مليار دولار، وجاء ثلثا الاستثمارات من روسيا.

وكان مهدي صفري، مساعد وزير الخارجية الإيراني، قد دعا الناشطين الاقتصاديين الروس، إلى توظيف استثماراتهم في الجمهورية الإسلامية الإیرانية، مؤكدا “توفر الارضية اللازمة في هذا الخصوص”.

وأوضح صفري أن “الأشهر الأخيرة شهدت تعاونا طيبا بين المسؤولين في كلا البلدين، حيث يمكن أن يؤدي توظيف الاستثمارات المشتركة والاستفادة من الإمكانات المتوفرة لدى الجانبين لتطوير التجارة بين طهران وموسكو”.

كما أكد أن “إيران تولي اهتماما خاصا لتنمية العلاقات بين الدول الجارة، بينها تعزيز العلاقات التجارية مع روسيا، التي تتبوأ مكانة خاصة في سياستها الخارجية”، مشيرا إلى “استعداد وزارة الخارجية لتسهيل عملية الاتصالات التجارية بين البلدين”.