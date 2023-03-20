روسيا أكبر موردي النفط الخام للصين في يناير وفبراير

أظهرت بيانات الحكومة الصينية، الاثنين، أن روسيا اجتازت السعودية لتصبح أكبر موردي النفط للصين في الشهرين الأولين من عام 2023 إذ انتهز المشترون الفرصة لشراء الخام الروسي الذي يخضع للعقوبات بخصومات هائلة.

ووفقا لبيانات الإدارة العامة للجمارك، فإن إجمالي شحنات النفط من روسيا بلغ 15.68 مليون طن في يناير كانون الثاني وفبراير شباط، أو 1.94 مليون برميل يوميا بارتفاع 23.8 بالمئة بعد أن كانت 1.57 مليون برميل يوميا في الفترة ذاتها عام 2022.

وكانت روسيا ثاني أكبر مورد نفط خام للصين بالعام الماضي إذ بلغ حجم الشحنات 86.2 مليون طن.

وبلغ إجمالي واردات السعودية للنفط الخام 13.92 مليون طن في أول شهرين من العام مما يعادل 1.72 مليون برميل يوميا، وذلك بانخفاض عن معدل العام الماضي الذي بلغ 1.81 مليون برميل يوميا.

وكانت السعودية المورد الأكبر للصين في عام 2022 إذ كانت تبيع 87.49 مليون طن من النفط الخام خلال العام وهو ما يعادل 1.75 مليون برميل يوميا.

وأدت العقوبات الغربية وسقف الأسعار على النفط الخام الذي تشحنه روسيا بحرا بعد غزوها لأوكرانيا إلى الحد من مشتري الإمدادات الروسية من النفط مما دفع روسيا لبيعه بخصومات هائلة وفقا لأسعار القياس العالمية.