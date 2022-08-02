روسيا: أمريكا تشارك بشكل مباشر في حرب أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة مشاركة على نحو مباشر في الحرب في أوكرانيا.

وفي بيان على تطبيق تيليجرام اتهمت الوزارة الولايات المتحدة بالموافقة على أهداف لمنظومة هيمارس الصاروخية الأمريكية الصنع، والمستخدمة حاليا في أوكرانيا.

ولم يتسن لرويترز التحقق من التقارير الميدانية.

درع نووي

واتهمت الولايات المتحدة روسيا باستخدام أكبر محطة للطاقة النووية في أوكرانيا “درعا نوويا” من خلال نشر قوات هناك، مما يمنع القوات الأوكرانية من الرد على إطلاق النار ويهدد بخطر وقوع حادث نووي مروع.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن الولايات المتحدة “قلقة للغاية” من أن محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي اُتهمت روسيا بإطلاق قذائف بالقرب منها بشكل خطير في مارس آذار، أصبحت الآن قاعدة عسكرية روسية تُستخدم لإطلاق النار على القوات الأوكرانية القريبة.

وأضاف بلينكين للصحفيين بعد محادثات في الأمم المتحدة في نيويورك يوم الاثنين بشأن منع انتشار الأسلحة النووية “بالطبع لا يمكن للأوكرانيين الرد خشية وقوع حادث مروع يتعلق بالمحطة النووية”.

وقال إن تصرفات روسيا تجاوزت استخدام “درع بشري” واصفا إياه بأنه “درع نووي”.

صواريخ هيمارس

أعلن وزير دفاع أوكرانيا أليكسي ريزنيكوف، عن وصول 4 راجمات للصواريخ أميركية أخرى من طراز “هيمارس” إلى بلاده.

وعبر الوزير الأوكراني، عن شكره وامتنانه للرئيس الأميركي جو بايدن ووزير الدفاع لويد أوستن على “تعزيز” القوات الأوكرانية.

وقال المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية فاديم سكيبيتسكي، إن كييف تشاور واشنطن قبل استخدام صواريخ “هيمارس” الأميركية.

وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير راجمتي صواريخ أميركيتين من طراز “هيمارس” والقضاء على عشرات الجنود الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب في خاركوف بشمال شرق أوكرانيا.