روسيا: أمريكا تعرقل سفر المواطنين الروس عبر الخطوط التركية إلى المكسيك

اتهم نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الولايات المتحدة بالضغط على شركة الخطوط الجوية التركية لمنع المواطنين الروس من السفر على متن رحلاتها الجوية المتجهة إلى المكسيك.

وجاءت تصريحات ريابكوف بعد أن شكت السفارة الروسية في أنقرة هذا الأسبوع من منع بعض ركاب للخطوط الجوية الروسية عشوائيا من الصعود للطائرات أثناء مرورهم على متن رحلات للخطوط الجوية التركية من إسطنبول إلى بعض دول أمريكا اللاتينية.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن ريابكوف قوله في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء “فيما يتعلق بالمكسيك تحديدا، أعتقد أن من السهل التكهن بالسبب… إنه ضغط تمارسه واشنطن على سلطات هذا البلد”.

ولم يقدم أدلة على هذا الاتهام.

وقال مصدران في صناعة الطيران لرويترز إنهما يعتقدان أن الخطوط الجوية التركية تتصرف بناء على طلب من الولايات المتحدة في محاولة لوقف تدفق المهاجرين الروس إلى بلد على حدود أمريكا.

وقال أرتور مراديان، نائب رئيس السياحة الدولية في الجمعية الروسية لمنظمي الرحلات السياحية “تعرضت الخطوط الجوية التركية لضغط أو إقناع أو تخويف على نحو ما لتكون شديدة الصرامة”.

وأضاف “أعتقد أنها تتعرض لضغوط من الولايات المتحدة للقيام بذلك”.

وقال مصدر ثان طلب عدم ذكر اسمه إن الخطوط الجوية التركية “تعتقد أن الناس يسافرون جوا (إلى أمريكا اللاتينية) لعبور الحدود إلى الولايات المتحدة”. وأضاف المصدر أن معظم الروس الذين مُنعوا من استقلال الطائرة كانوا متجهين إلى المكسيك.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلب رويترز للتعليق. ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من وزارة الخارجية التركية أو الخطوط الجوية التركية.

وأظهرت بيانات الجمارك وحماية الحدود أن 73 ألف روسي على الأقل حاولوا دخول الولايات المتحدة من معابر حدودية جنوبية رسمية في العامين الماضيين في إطار خروج تاريخي للشعب منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير شباط 2022.

وقال المصدران لرويترز إن نحو 1000 مسافر روسي مُنعوا من استقلال رحلات تغادر مطار إسطنبول في طريقها إلى عدد من الوجهات في أمريكا اللاتينية في الشهرين أو الثلاثة الماضية.

وانتقدت السفارة الروسية في أنقرة هذه الممارسة في بضع بيانات هذا الأسبوع لكنها لم تحدد متى بدأت أو عدد الركاب الذين مُنعوا من استقلال الرحلات الجوية.

وقالت السفارة إن موظفي شركات الطيران الذين يمنعون الركاب من السفر أشاروا إلى قيود تفرضها دول الوجهة، بما في ذلك تأكيد الحجز في فنادق أو وجود دليل على تذكرة عودة.

وقالت السفارة الروسية إنه ليس لديها ما تضيفه إلى بياناتها المنشورة في رد على طلب تعليق من رويترز.