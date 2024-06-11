روسيا: أمور إجرائية تعرقل توقيع اتفاق تعاون مع إيران

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الثلاثاء 11 حزيران/يونيو 2024، إن روسيا وإيران سيكون بوسعهما التوقيع على اتفاق تعاون شامل بمجرد أن تحل طهران بعض “الأمور الإجرائية بالدرجة الأولى”.

وأضاف لافروف أن موسكو ملتزمة بتوقيع الاتفاق.

تجدر الإشارة إلى أن العمل على اتفاق استراتيجي جديد بين روسيا وإيران ظهر في سبتمبر 2022 عندما ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي هذه القضية على هامش قمة “منظمة شنغهاي للتعاون” في سمرقند.

هذا وقد تحطمت المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومسؤولين آخرين في 19 مايو الماضي فيرزيجان شمال غرب البلاد.

وعلى إثر ذلك، تقرر إجراء انتخابات رئاسية جديدة في البلاد يوم 28 يونيو الجاري.