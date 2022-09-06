روسيا: أوكرانيا أطلقت 20 قذيفة قرب محطة زابوريجيا النووية

قالت وزارة الدفاع الروسية،الثلاثاء، إن أوكرانيا أطلقت 20 قذيفة مدفعية على بلدة إنرهودار والمنطقة المحيطة بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت، في بيانها العسكري اليومي، أن ثلاث قذائف سقطت على أراضي المحطة النووية، وانفجرت إحداها قرب وحدة الكهرباء رقم 2.

وأشارت إلى أن مستويات الإشعاع عند المحطة، وهي أكبر منشأة نووية في أوروبا، لا تزال طبيعية.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقارير.

وقال حاكم مدينة خاركيف، الثلاثاء، إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم جراء إطلاق صواريخ على المنطقة أمس الاثنين، بينهم امرأة مسنة توفيت الليلة الماضية.

تقع خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، بالقرب من الحدود الروسية وتتعرض لقصف مستمر منذ الغزو الروسي، الذي تصفه موسكو بأنه “عملية عسكرية خاصة”.

وكتب الحاكم أوليه سينهوبوف على تطبيق تيليجرام “في تلك الليلة، شن العدو مرة أخرى هجوما صاروخيا على خاركيف”.

وقال “في الحي الصناعي تضرر مبنى من طابقين، ودُمر مبنى سكني كانت تقيم فيه سيدة تبلغ من العمر 73 عاما. لسوء الحظ ماتت”.

ولقي رجلان حتفهما خلال قصف على قرية زولوتشيف شمال خاركيف.

وفي رسالة منفصلة، أبلغ الحاكم عن هجوم صاروخي جديد، لكنه لم يذكر تفاصيل.