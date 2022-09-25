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روسيا: أوكرانيا حاولت تنفيذ هجوم على محطة زابوريجيا بطائرات مسيرة

منذ 36 دقيقة
محطة زابوريجيا

محطة زابوريجيا

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قالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إن القوات الأوكرانية واصلت شن هجمات حول محطة زابوريجيا النووية في جنوب البلاد بما شمل إطلاق ثمانية طائرات مسيرة من طراز (كاميكازي) صوب المنشأة.

وأضافت الوزارة أن القوات الروسية تمكنت من إسقاط كل الطائرات المسيرة خارج منطقة المحطة النووية وإن معدلات الإشعاع ظلت طبيعية.

ولم يتسن لرويترز التحقق من التقارير الواردة من ميدان المعركة.

هجوم روسي بمسيرات إيرانية

من جانبها، أكدت أوكرانيا أن مدينة أوديسا الساحلية، جنوبي تعرضت ليلا لهجوم بطائرات مسيّرة إيرانية الصنع، بعد يومين من هجوم روسي بطائرة مسيّرة مماثلة أدى إلى مقتل مدنيين اثنين.

وقالت القيادة العملياتية للجيش الأوكراني في جنوبي البلاد إن “أوديسا هوجمت مجددا بطائرات مسيّرة انتحارية”.

وأضافت في منشور على فيسبوك أن “العدو استهدف المبنى الإداري في وسط المدينة ثلاث مرات”.

وتابعت: “أسقطت الدفاعات الجوية (الأوكرانية) طائرة مسيّرة. ولم تسجل إصابات”.

وأكدت المتحدثة باسم القيادة العسكرية الأوكرانية في الجنوب، ناتاليا غومنيوك، لوكالة فرانس برس أن الهجوم جرى بواسطة “طائرات إيرانية مسيّرة”.

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