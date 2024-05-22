روسيا: أوكرانيا شنّت هجوماً على منشأة صغيرة في محطة زابوريجيا النووية

قالت إدارة محطة زابوريجيا النووية التي تخضع لسيطرة روسيا إن طائرات مسيرة أوكرانية شنت هجوما على منشأة غير نووية في المحطة اليوم الأربعاء دون وقوع أضرار بالغة.

وفي سياقٍ منفصل، قالت وكالة تاس الروسية للأنباء إن روسيا سلمت ستة أطفال لأوكرانيا اليوم الأربعاء 22 أيار/مايو 2024، في اتفاق توسطت فيه قطر.

وأضافت أن الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين ستة و17 عاما، اجتمعوا مع عائلاتهم في السفارة القطرية بموسكو.

وقال الكرملين اليوم الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجتمع مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في موسكو غدا الخميس.

وأضاف في بيان أنهما سيناقشان مجالات متنوعة للتعاون الثنائي وكذلك الشؤون الدولية بما في ذلك الوضع في الشرق الأوسط.