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روسيا.. إجلاء أكثر من 2500 شخص بسبب الفيضانات

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 14 - أغسطس - 2023 9:09 صباحًا
فيضانات في روسيا

فيضانات في روسيا

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قالت وزارة الطوارئ الروسية إن الفيضانات التي اجتاحت الشرق الأقصى بالبلاد أجبرت أكثر من 2500 شخص على النزوح عن منازلهم اليوم الاثنين، بعدما انضمت روسيا لقائمة الدول التي ضربتها العواصف المطيرة في أعقاب الإعصار خانون.

تراجعت قوة خانون بعدما ضرب جنوب اليابان الأسبوع الماضي إلى منخفض مداري خلال عبوره شبه الجزيرة الكورية ليصل إلى اليابسة في شمال شرق الصين ليل الجمعة، مما تسبب في انهيارات طينية أودت بحياة 21 شخصا على الأقل في إقليم لياونينغ.

وفي الشرق الأقصى بروسيا، انقطعت حركة الطرق إلى 28 منطقة سكنية بحلول اليوم الاثنين. وقالت وزارة الطوارئ على تيليجرام إن المياه غمرت مساحات شاسعة من الطرق واجتاحت 4620 منزلا في 15 بلدية.

ميناء فلاديفوستوك على ساحل المحيط الهادي هو المركز الإداري لمنطقة بريموري. وقالت الوزارة إن مياه الفيضانات بدأت في الانحسار في معظم أنحاء بريموري، وكانت أسوأ حالات الفيضانات عند نهر مالينوفكا بالقرب من قرية راكيتنوي.

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