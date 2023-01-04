روسيا: إسقاط مسيرتين أوكرانيتين قرب المطار في شبه جزيرة القرم

أعلن عمدة مدينة سيفاستوبول الروسية ميخائيل رازفوجيف، أنّ أنظمة الدفاعات الجوية أسقطت طائرتين من دون طيار فوق البحر قرب مطار بيلبيك، في شبه جزيرة القرم.

أضاف رازفوجيف: “في الصباح، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين من دون طيار فوق البحر في منطقة بيلبيك”، منوهًا بأن جميع الخدمات تعمل بشكل طبيعي.

هذا وسبق لرازفوجايف، أن أعلن عن إسقاط الدفاع الجوي في المدينة مسيرتين أوكرانيتين فوق البحر الأسود، اقتربتا من المدينة يوم الاثنين الماضي.

يأتي ذلك بعد أن كانت موسكو قد أعلنت، الأربعاء، أنّ 89 من عسكرييها قُتلوا ليلة رأس السنة في ضربة صاروخية أوكرانية، استهدفت مركزهم في ماكيفكا شرق أوكرانيا، مشيرة إلى أنّ “السبب الرئيس” لنجاح كييف في رصدهم واستهدافهم هو تشغيلهم هواتفهم المحمولة خلافًا للتعليمات.

كانت حصيلة رسمية سابقة أعلنت عنها وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، أفادت بمقتل 63 عسكريًا روسيًا في هذا القصف الصاروخي.