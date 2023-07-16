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روسيا: إسقاط 8 طائرات أوكرانية مسيّرة فوق القرم

منذ 19 دقيقة
آخر تحديث: 16 - يوليو - 2023 9:05 صباحًا
من القرم- أرشيفية

من القرم- أرشيفية

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أعلن مسؤول عينته موسكو، أنّ قوات الدفاع الجوي الروسية والأسطول الروسي في البحر الأسود، اعترضا ثماني طائرات أوكرانية مسيرة فوق مدينة سيفاستوبول الساحلية في شبه جزيرة القرم، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وقال ميخائيل رازفوزاييف، حاكم سيفاستوبول، الذي عينته موسكو على تطبيق تيليغرام: “لم تلحق أضرار بأي أهداف سواء في المدينة أو في منطقة المياه”.

وأضاف أنه تم إسقاط طائرة مسيرة فوق البحر واعترضت قوات الحرب الإلكترونية الروسية خمس طائرات وجرى تدمير طائرتين على الشاطئ الخارجي.

وكان قد قال في وقت سابق إن الهجمات كانت فوق ميناء سيفاستوبول ومنطقتي بالاكلافا وخيرسونيس في المدينة.

ولم يصدر تعليق بعد من أوكرانيا على الهجمات على شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014.

ويشار إلى أنّ أوكرانيا لا تعلن مسؤوليتها عن أي هجمات داخل روسيا أو في الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، لكنها قالت في الأشهر القليلة الماضية إنّ تدمير البنية التحتية العسكرية لروسيا يساعد في هجومها المضاد.

    المصدر :
  • رويترز

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