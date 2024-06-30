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روسيا: إصابة 4 رجال إطفاء في قصف أوكراني على منطقة دونيتسك

منذ ساعة واحدة
آثار القصف الروسي على منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا (رويترز)

آثار القصف الروسي على منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا (رويترز)

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ذكرت وزارة الطوارئ الروسية اليوم الأحد 30 حزيران/يونيو 2024، أن أربعة من موظفيها أصيبوا في قصف أوكراني على منطقة دونيتسك.

وقالت الوزارة على تطبيق تيليجرام “في منطقة بتروفسكي، كان عمال الإطفاء (الموظفون) يعملون على إخماد حريق نشب بعد القصف (الأوكراني)… كان هناك إنذار من قصف مدفعي جديد. أُصيبوا في القصف بينما كانوا يخلون المكان”.

ودونيتسك هي واحدة من أربع مناطق في شرق وجنوب أوكرانيا أعلنت روسيا ضمها في أواخر عام 2022 في تحرك نددت به معظم البلدان في الجمعية العامة للأمم المتحدة لكن موسكو لا تسيطر بالكامل على أي من المناطق الأربعة.

    المصدر :
  • رويترز

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