روسيا.. إعلان حالة الطوارئ في 7 مناطق بسب حرائق الغابات

اجتاح دخان حرائق مستعرة في الغابات الروسية الشاسعة مدينة ياكوتسك الواقعة في أقصى شرق البلاد، مما اضطر المواطنين إلى غلق الأبواب والنوافذ رغم حرارة الصيف وارتداء أقنعة التنفس.

وقالت الهيئة المعنية بالغابات في روسيا إنه جرى إعلان حالات الطوارئ في سبع مناطق جراء الحرائق. وتجمع الهيئة بيانات حول الحرائق باستخدام الأقمار الصناعية. ويشارك نحو أربعة آلاف شخص في مكافحة الحرائق.

ومن بين المناطق الأكثر تضررا منطقة ياقوتيا الشاسعة تليها مناطق خاباروفسك وأمور وكراسنويارسك.

وقال أندريه كونوبليوف نائب وزير البيئة والغابات لتلفزيون رويترز اليوم الأربعاء إن المنطقة وحدها تشهد 111 حريقا يغطي مساحة 1800 كيلومتر مربع.

وقالت ليوبوف كوليسوفا التي تعيش في ياكوتسك “لا يمكننا فتح النوافذ في المنزل ولا في السيارة بسبب الدخان. الذين لديهم مكيفات الهواء أو المراوح هم فقط الذين أفلتوا من هذا الموقف. الأمر أسهل بعض الشيء في الشارع لوجود بعض الرياح اليوم. لكن عندما تجلس في مكان واحد أو تكون بالمنزل لا يكون الأمر مريحا”.