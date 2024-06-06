روسيا: اتفاق أوبك+ يحقق توازنا في أسواق الطاقة

قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي الخميس إن الاتفاق الحالي لتحالف أوبك+ لمنتجي النفط يساعد على تحقيق توازن بين العرض والطلب في أسواق الطاقة.

وأضاف خلال المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبرج أن الاتفاق يوفر أيضا حالة من الوضوح في الأسواق.

كما وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي الخميس إن الإمارات ملتزمة تجاه تحالف أوبك+ لمنتجي النفط وكذلك تجاه المستهلكين والسوق على الرغم من أن بعض التقارير الإعلامية تشير إلى خلاف ذلك.

وقال في منتدى في مدينة سان بطرسبرج الروسية “أود أن أسميهم ‘الثمانية الكبار’، لقد ضحوا بهذه التخفيضات الطوعية الإضافية من أجل استقرار السوق. الإمارات ملتزمة تجاه هذه المجموعة، ملتزمة تجاه المستهلكين والسوق” في إشارة إلى مجموعة من الدول تضم أيضا السعودية وروسيا والجزائر وقازاخستان والكويت وسلطنة عمان والعراق.

ولا يزال خاما القياس يتجهان صوب انخفاض أسبوعي بنحو أربعة بالمئة حتى اليوم الخميس، تأثرا بأحدث قرار حول الإمدادات من أوبك+.

واتفقت المجموعة يوم الأحد الماضي على تمديد معظم تخفيضاتها لإنتاج النفط حتى عام 2025، لكنها تركت المجال لإلغاء التخفيضات الطوعية تدريجيا من ثمانية أعضاء اعتبارا من أكتوبر\تشرين الأول.

وأظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أمس الأربعاء 5\6\2024 أن السعودية خفضت أسعار البيع الرسمية للخام لشهر يوليو\تموز. وجاءت هذه الخطوة وسط انخفاض معايير خام الشرق الأوسط وضعف هوامش الربح للمصافي الآسيوية.

وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام قفزت 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مايو\أيار، مقارنة مع تقديرات المحللين بتراجع 2.3 مليون برميل.