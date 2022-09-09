الجمعة 13 صفر 1444 ﻫ - 9 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روسيا: اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية يطبق "بشكل سيء"

منذ 51 ثانية
أزمة توريد الحبوب الأوكرانية أثرت على العديد من دول العالم

أزمة توريد الحبوب الأوكرانية أثرت على العديد من دول العالم

A A A
طباعة المقال

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية الجمعة قولها إن اتفاق السماح بصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود يطبق “بشكل سيء”، وإن تمديده سيتوقف على كيفية تنفيذه.

‭‭‬و‭‬‬قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إن الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا في يوليو تموز “خدع” روسيا والعالم النامي.

هذا وقال سابقاً المتحدث باسم الأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود (الأربعاء 7-9-2022) إن هبوطا في أسعار القمح العالمية في أغسطس آب يرجع جزئيا إلى استئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا وإن تأمين إمدادات من الغذاء والأسمدة ضروري للحفاظ على اتجاه نزولي للأسعار.

وجاءت تعليقات المتحدث بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يريد مناقشة تعديل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة لأن الصادرات الأوكرانية لا تذهب إلى دول العالم الأكثر فقرا المستهدفة أصلا.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

الأسهم اليابانية- تعبيرية
ارتفاع الأسهم اليابانية وسط مناخ التشديد النقدي
الراحلة الملكة اليزابيث والملك تشارلز الثالث
إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
الملك تشارلز يلقي خطابا لنعي الملكة إليزابيث
وزارة الخارجية الروسية
روسيا تراقب أي نشاط عسكري في شبه الجزيرة الكورية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

صورة من الفيديو
بالفيديو.. لحظة انهيار جسر أثناء افتتاحه في الكونغو
الشيخ مظهر شاهين وطليقة الفيشاوي ندى الكامل
ندى كامل ترد على الشيخ شاهين: أقلع عمتك وأقف قدامي راجل لـ راجل
ملكة بريطانيا
إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا
خطة وكلمة سر لوفاة ملكة بريطانيا؟