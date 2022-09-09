روسيا: اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية يطبق "بشكل سيء"

أزمة توريد الحبوب الأوكرانية أثرت على العديد من دول العالم

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية الجمعة قولها إن اتفاق السماح بصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود يطبق “بشكل سيء”، وإن تمديده سيتوقف على كيفية تنفيذه.

‭‭‬و‭‬‬قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إن الاتفاق الذي توسطت فيه تركيا في يوليو تموز “خدع” روسيا والعالم النامي.

هذا وقال سابقاً المتحدث باسم الأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود (الأربعاء 7-9-2022) إن هبوطا في أسعار القمح العالمية في أغسطس آب يرجع جزئيا إلى استئناف صادرات الحبوب من أوكرانيا وإن تأمين إمدادات من الغذاء والأسمدة ضروري للحفاظ على اتجاه نزولي للأسعار.

وجاءت تعليقات المتحدث بعد أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يريد مناقشة تعديل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة لأن الصادرات الأوكرانية لا تذهب إلى دول العالم الأكثر فقرا المستهدفة أصلا.